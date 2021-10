Berazategui: El gobierno lanzó el programa orientado a motorizar el empleo, “Mejor Barrio”

Y para no perder la costumbre,.

“Somos un equipo, donde cada uno pone su granito de arena para salir adelante. En el último tiempo tuvimos que tomar decisiones que, tal vez, no nos gustaron pero fueron decisiones para cuidar y proteger la salud de la gente. Este programa de playones deportivos en todo el país es importante porque el deporte es vida, es lo que reúne a la familia, lo que permite encontrarnos, es una sensación linda hacia un futuro mejor”, afirmó el jefe Gabinete.