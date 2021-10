Con protocolos por la pandemia, reabrió sus puertas la “Casa del tango” de San Fernando

La presidenta de la “Casa del tango”, Carmen Susana Sotos, popularmente conocida como ´Pochi´, comentó: “Estoy feliz por volver a abrir las puertas de nuestra casa, la gente me llamaba todos los días. Es un lujo que tiene San Fernando, un lugar como este con 25 años de historia. Lo que más satisfacción me da es ver feliz a la gente, el reencuentro con los vecinos es algo inigualable. Agradezco al Municipio por el acompañamiento constante en todo lo que necesitamos. Tenemos tango para rato”.

