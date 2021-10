Con los campeones mundiales de tango, se realizó en San Fernando una nueva “Milonga al aire libre”

El espectáculo, de acceso libre y gratuito, que se llevó a cabo en la Plaza Mitre, contó con la presencia del intendente Juan Andreotti junto a los vecinos que bailaron tango en la céntrica plaza. Subieron al escenario, entre otras figuras, el Elenco Municipal de Tango; las parejas de bailarines Bárbara Carreira y Agustín Añez, campeones mundiales de tango; y Aldana Genoa y Facundo Barrionuevo.

Con cuidados, el Municipio realizó en la Plaza Mitre una brillante jornada de su “Milonga al aire libre”, que convocó a gran cantidad de vecinos cultores del tango. En la actividad estuvo presente el intendente Juan Andreotti.

Al respecto, el director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, expresó: “Estamos en la Plaza Mitre como todos los viernes realizando la milonga, un ciclo de tango con muy buena recepción de parte de los vecinos, que se convocan todos los viernes a la tarde para compartir este espectáculo de danza y canto”.

“En esta oportunidad, con el Elenco Municipal de Tango, distintos cantantes sanfernandinos, y un gran broche de oro con la pareja campeona mundial, Bárbara y Agustín, asiduos participantes de nuestras peñas y otras actividades del Municipio. El intendente Juan Andreotti les hizo un reconocimiento por su gran labor a estos vecinos sanfernandinos que nos han representado tan bien, y hoy están en lo más alto del Tango a nivel mundial”, finalizó.

La pareja de bailarines Bárbara Carreira y Agustín Añez, campeones mundiales de tango en el festival internacional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participaron en la milonga. Bárbara explicó: “Somos campeones mundiales de la categoría Tango Pista de este año, representando a San Fernando. Hoy estamos al aire libre pudiendo volver a expresarnos y que la gente nos brinde su calor, ya que los artistas fuimos muy castigados por la pandemia. Por eso, volver a hacer lo que nos gusta y apasiona es un placer, y más en esta ciudad”.

Y Agustín agregó: “Comentábamos con el intendente que nosotros bailamos en la primer milonga, que fue una fiesta, porque la gente del tango es mucha en San Fernando y disfruta mucho de esta actividad. Es un placer estar acá”.

En tanto, la pareja Aldana Genoa -oriunda de San Fernando- y Facundo Barrionuevo también subió al escenario. Facundo dijo: “Este año fuimos finalistas del mundial de tango en la Ciudad de Buenos Aires, llegando a la mitad de los puestos, y estamos muy felices de haber logrado llegar a la final por segundo año consecutivo”.

Y Aldana destacó: “Venimos trabajando como pareja hace cuatro años, y en dos entrando a la final, lo que para nosotros es un trabajo muy importante. Venimos ensayando duro para poder lograrlo. Estamos muy orgullosos por representar a San Fernando, y muy felices porque nos hayan convocado a esta milonga”.

En cuanto a los vecinos que concurrieron, Marta dijo: “Me encanta. No bailo el tango, pero me gusta mucho verlo y disfrutarlo. Y aparte me gusta todo el cambio que hubo en el distrito, que es excelente. Vengo de 60 años de vivir en otro partido; hace 7 que estoy acá, y no me volvería”.

Conrado, que concurrió con su pareja, agregó: “Esto es de lo mejor, la verdad que lo necesitábamos todos los milongueros, y hoy estamos presentes acá junto a toda la gente. Esto era muy esperado”.

Y Olga, vecina de San Fernando “de toda la vida” que también estuvo en la plaza con un grupo de amigas, opinó: “Espectacular, hermoso, la verdad que es una tarde espectacular. Es la primera vez que vengo, porque no salía por la pandemia. Hay que agradecerle mucho al intendente Juan Andreotti por todos estos espacios”.