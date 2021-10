Los adultos mayores de San Fernando participaron de una caminata saludable

También participó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y candidata a concejal Eva Andreotti, quien agregó: “Estamos en la Plaza Mitre junto al intendente Juan Andreotti, recibiendo a los vecinos que participan de todas las actividades de tercera edad en los polideportivos municipales, después de su caminata entre Canal y Plaza Mitre, con un montón de actividades en la plaza no sólo para los adultos mayores, sino para todos los vecinos que se acercaron a utilizar todos los servicios municipales”.

