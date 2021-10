Gran asistencia en el concierto de Valeria Lynch en la jornada inaugural de la Fiesta de la Flor

El ex campeón mundial de kickboxing.

Durante 11 días, en el predio ubicado en Mateo Gelves 1051, Belén de Escobar, los y las visitantes podrán disfrutar de viveros y exposiciones florales, espectáculos en vivo, recitales al aire libre, charlas sobre temáticas ambientales, patios gastronómicos, ferias de emprendedores, clases de cocina, juegos educativos y recreativos de Escopark, entre otras atracciones. Además, desde este año, la Fiesta Nacional de la Flor ya no elegirá reinas y princesas, sino embajadores y embajadoras, una modalidad con una perspectiva más inclusiva que busca desalentar estereotipos de género.