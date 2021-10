El ex campeón mundial de kickboxing tenía 49 años. Su cuerpo sin vida fue hallado por una empleada del hotel.

Cali se encontraba en la provincia de La Pampa, donde anoche su empresa había realizado una velada boxística. Actualmente era responsable de Chino Maidana Promotions, la promotora que creó en sociedad con el ex campeón mundial de boxeo.

El ex campeón mundial de kickboxing y actual promotor de combates, Jorge ‘Acero’ Cali, fue encontrado sin vida este domingo en una habitación de un hotel de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Fue además concejal del partido de Escobar entre 2015 y 2019, y llegó a presidir el Concejo Deliberante.

Murió ‘Acero’ Cali, ex campeón de kickboxing y ex presidente del Concejo Deliberante de Escobar