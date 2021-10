Que agasajo maestro: Kicillof queda en ridículo haciendo un TikTok para llegarle a los jóvenes

Sin dudas la comunicación no es el fuerte del gobierno de Kicillof, y a las claras, el video toca lo absurdo: Anuncian que le devuelven a los jóvenes lo que le quitaron por meses.

Duro y sin energía, el gobernador intenta comunicar la buena nueva a un sector de la población esquivo a su gobierno, los centennials, limitados en los aspectos más básicos de sus vidas por un año y medio. Ni los filtros prediseñados ni la base de “In da getto” de J Balvin parecen darle vida al estático ex vecino porteño.

El electorado perdido, ese al que encerraron por un año y medio, cortando los vínculos con sus pares al cerrar las escuelas y prohibiendo el ocio nocturno excesivamente, por un lapso no visto en ninguna parte del mundo. Hoy, a las vistas de los resultados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires grabó un video para anunciar la vuelta de las discotecas. No intentó ponerle onda y en la barra pidió una gaseosa Teem.