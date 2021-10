El Municipio de Tigre acompañó la inauguración de la nueva planta productiva de la empresa Provinox

En este sentido, el dueño y fundador de la empresa, Claudio López afirmó: “Vivo en Tigre desde que nací, es el lugar que me gusta y esto se dio con mucho esfuerzo, por eso quisimos invertir acá. Con esta planta productiva nos estamos reconvirtiendo en sustitución de importaciones, con la meta de poder llegar a países como Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Hoy estamos exportando, y con estas máquinas de última generación vamos a ser mucho más eficientes en el proceso productivo”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com