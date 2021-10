San Isidro se sumó a la Semana Mundial de la Sonrisa

Melina Peloso es la mamá de Crisia, una de las tantas niñas que nació con labio leporino y fue operada con éxito en el Hospital Materno Infantil. “Me enteré a los seis meses de embarazo y al principio fue un camino incierto. Mi hija también tenía fisura en el paladar por lo que la nariz y la boca no estaban separadas. Le hicieron dos operaciones con espacio de un año y hoy no tiene problemas para hablar, va al jardín y hace deporte como cualquier otra niña. En este hospital nos trataron muy bien y nos dieron mucha contención”, destacó.

