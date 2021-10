Brown: “O nos ponemos de acuerdo en implementar políticas sostenidas, o seguimos igual o peor”

El director Ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino exclamó que, “frente a la pobreza y la marginalidad, la dádiva no sirve para nada”, en el contexto donde el gobierno nacional, derrotado en las urnas, lanzó una serie de medidas acentuando la asistencia social. El dirigente considera imperioso brindar herramientas a la gente para que puedan resolver “cuestiones básicas como la educación, la salud, la vivienda digna, y por sobre todo el trabajo”.

Reivindicando el mayo francés de 1968, cuando grupos estudiantiles se levantaron en protestas contra las organizaciones políticas y sociales de la época, el ex diputado destacó el slogan utilizado en ese entonces que reclamaba “la imaginación al poder”.

“En nuestro país subutilizado, donde no se profundiza la posibilidad de un crecimiento económico que genere una vida decente, los jóvenes se van a otros países”, a pesar de que la Argentina ofrece posibilidades, a diferencia de la Francia de 1968 “que estaba agotada”.

“¿Será posible que los sectores dirigenciales logren resolver sus enojos, virulencia, pelea y grieta, y analicen la chance de, con imaginación, utilizar lo que la Argentina tiene y salir para adelante?”, inquirió Brown, quien manifestó que “la transformación se va a dar porque el país está en condiciones”.

“Ante la pobreza y la marginalidad, lo único en lo que se piensa es en la dádiva, la que no sirve para nada”, reclamó el ex ministro de la Producción, frente a la irrupción de movimientos sociales que “manifiestan que los subsidios pierden su valor en apenas dos meses a causa de la inflación, además de no resolver cuestiones básicas como la educación, la salud, la vivienda digna, y por sobre todo el trabajo”.

Además Brown asegura que la población argentina “es capaz, con posibilidad de trabajar en los nuevos sistemas tecnológicos, porque el pico y la pala ya se está terminando”.

Asistencialismo desde 1983, con un millón de cajas PAN, y hoy con 20 millones de personas asistidas desde la estructura del Estado, “con un sistema jubilatorio quebrado, que al beneficiario no le alcanza ni para 10 días al mes, y ahora suman más jubilados, con menos edad y un haber del 80%, un monto paupérrimo”, expresó el hombre del Movimiento Productivo Argentino.

“Si hace 20 años se hubiera planteado la necesidad de la Argentina del crecimiento, y se hubiera sostenido en el tiempo, hoy seríamos un país distinto”, señaló.

A su vez, Brown insistió en una reforma impositiva que no castigue al que menos tiene, “que paga el 21% de IVA cuando compra un litro de leche, y no lo puede recuperar”.

“En cada producto que consumimos, estamos pagando entre un 50% y un 60% de impuestos, lo que afecta a los que menos recursos tienen”, reiteró, al momento que pidió una reversión de la cuestión.

El de Mauricio “Macri fue un mal gobierno, malo como el de Fernando De la Rua, pero en 2002 se pusieron todos de acuerdo y en pocos meses la Argentina estaba creciendo al 6%, y ese impacto duró cinco años”, dijo en referencia a la administración de Eduardo Duhalde.

“O nos ponemos de acuerdo para una política de mediano a largo plazo sostenida en el tiempo, o seguimos igual o peor”, sentenció.

Y frente a los últimos anuncios realizados por el gobierno en cuanto a políticas pro agropecuarias, Carlos Brown insistió en la necesidad de incrementar el stock vacuno, en lo que respecta a la ganadería: “el país tiene menos stock de lo que tenía hace 40 años atrás, con una población mayor y un mercado consumidor mundial que antes no existía, por lo que la oferta y la demanda es fundamental” para el control de los precios de la carne.

“Es necesaria una política agresiva relacionada con los temas alimentarios, que abastezca a la mesa de los argentinos y que permita salir a exportar al mundo con valor agregado”, manifestó el ex legislador, y dijo confiar en el nuevo ministro de Agricultura Julián Domínguez, quien revierte la medida “tomada por otro sector del gobierno” que impuso un cepo a la exportación.