¿En busca del voto joven? Anunciaron la vuelta de los boliches en la Provincia

De momento, no queda claro cuáles serán las medidas de control para cumplir con las pautas de aforo y con las medidas de cuidado; y que rol jugarán los municipios en la fiscalización de una actividad que, en muchas oportunidades, se vio teñida por excesos y falta de cuidados preventivos en torno a la capacidad de los lugares.

This site is protected by wp-copyrightpro.com