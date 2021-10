El Municipio y la Policía realizan operativos de seguridad vial en las calles de San Isidro

Jorge López, vecino de la zona, que tenía toda la documentación en regla, dijo: “Me parece muy bueno que se controle a la gente que entra y sale del partido, me hace sentir un poco más seguro”.

No sólo se controlaron los vehículos que ingresaron al partido, sino también aquellos que se disponían a salir del mismo, para así evitar la posible evasión al divisar los despliegues.

“Junto con la Policía ideamos este operativo a gran escala para poder prevenir cualquier tipo de delito. Estamos trabajando constantemente para que el vecino se sienta seguro en su casa y cuando sale a la calle. No queremos que entren delincuentes al partido y que generen problemas”, indicó Walter Andino, director de Seguridad.