El presidente Alberto Fernández visitó Merlo y se reunió mano a mano con vecinos

Al respecto, el jefe comunal Gustavo Menéndez expresó: “La gente pudo contarle todas sus preocupaciones y también sus sueños. Es un orgullo tener un Presidente que no solo entiende el mensaje de la urnas, sino que se arremanga, baja al territorio y, como uno más, anota uno por uno los reclamos de trabajadores y trabajadoras que viven el día a día”.

Asimismo, el presidente les comentó las complicaciones que el gobierno nacional encuentra para acordar los precios de los alimentos con los comercios de cercanía: “Nosotros tenemos precios acordados con los grandes supermercados, pero nos cuesta acceder al almacén de barrio porque ellos no respetan los acuerdos de precios y como trabajan en la informalidad fijan los precios que quieren, allí tenemos que controlar más para que los vecinos no sean castigados en precios elevados”.