Se viene la Fiesta Nacional de la Flor, con la participación de grandes artistas y actividades para toda la familia

Cada jornada cerrará con artistas de primer nivel, entre ellos, un show de Mau y Ricky, el DJ Fer Palacio y “Los auténticos decadentes”. Además, se suman artistas de la talla de Pimpinela, Kapanga, Iván Noble, Coti, Flavio Mendoza, Ale Villalba y Fede Pecchia. El día de apertura, la entrada será libre y gratuita y se podrá disfrutar del espectáculo de Valeria Lynch. Todos estos artistas son auspiciados por patrocinadores y no representan costo alguno para la Municipalidad de Escobar.

