Espert visitó San Martín y propuso que los municipios eliminen la Tasa de Seguridad e Higiene

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, José Luis Espert, visitó el partido de San Martín, y se mostró junto al postulante local del espacio, Pedro Buonsante. Ambos brindaron una conferencia de prensa en un bar de San Andrés, en la que expusieron sus propuestas a nivel provincial y municipal.

La actividad de Espert en el distrito comenzó con una charla sobre economía para alumnos del Colegio Agustiniano. Luego, junto a quien encabeza la lista de candidatos a concejales, recorrieron San Andrés.

“Estamos felices por lo hecho en las PASO. De las 25 fuerzas que participaron, 19 quedaron afuera de las elecciones generales y solo 6 superaron el 1,5 por ciento”, comentó el economista. “Somos de las pocas fuerzas que pasaron las PASO. Fui el candidato más votado por fuera de la grieta, y quedamos muy cerca de ser tercera fuerza”, agregó.

También remarcó que “en el conurbano bonaerense, una fuerza nueva, liberal y netamente antipopulista como la nuestra, hizo una gran elección”. “En 2019 sacamos 120 mil votos, y en 2021 sacamos 300 mil votos más”, remarcó, y planteó que “haber más que triplicado la cantidad de votos es algo casi histórico”. “Queremos ir por más”, dijo, y estimó que en noviembre podrían alcanzar los 10 puntos porcentuales.

“Estamos muy concentrados en representar los intereses de la gente, y ofrecerles soluciones concretas a sus problemas”, continuó José Luis Espert. “Desde el Congreso queremos proponer una reforma laboral; una reforma educativa; una reforma a la ley electoral, para terminar con la boleta sábana; y un fuerte cambio en la política tributaria y de comercio exterior”, añadió.

Y sobre el posicionamiento político del bloque libertario, que seguro tendrá presencia en la Cámara Baja, adelantó que “no nos vamos a ubicar políticamente en ningún lugar”. “Debatiremos cada proyecto que presente el oficialismo y la oposición mayoritaria, pero haremos nuestras propuestas para lograr las profundas reformas estructurales que necesita el país”, declaró, y sentenció: “No nos ubicaremos cerca de nadie en particular, pero vamos a negociar con todos las leyes que propongamos para construir una Argentina que le sirva a los argentinos”.

Por otra parte, en cuanto a los movimientos en el gobierno producidos tras las primarias, el candidato a diputado sostuvo que “Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto (Fernández) se mataron detrás de bambalinas después de las PASO teniendo a un país en vilo”, y que eso derivó en un “cambio de gabinete que fue una payasada”. “Después de las PASO, el presidente pasó a ser un títere de Juan Manzur”, lanzó, y consideró que “todo puede empeorar más todavía”.

También apuntó contra las medidas clientelares del gobierno, y afirmó que “la política de andar regalando cosas como Papa Noel es subestimar a la gente”. “El vecino se fundió por la cuarentena cavernícola que impuso el gobierno durante más de un año. Son miles los que perdieron su comercio, su empresa o negocio. Ahora decir que había que poner un poco más de platita en el bolsillo, como sugirió Daniel Gollan, es una subestimación de mal gusto”, analizó.

Para cerrar, Espert manifestó que “hace 30 años que la Argentina está equivocando el camino, demoliendo a la gente de trabajo, comerciantes, industriales y monotributistas con impuestos; con una Justicia laxa; y vituperando a la Policía y a las fuerzas de seguridad”. “Necesitamos salir del Mercosur y negociar con todo el mundo; reducir drásticamente el tamaño del Estado, para que la gente deje de pagar impuestos; y reformar leyes laborales. Hay que enfrentarse a mucha mafia, fundamentalmente la de la casta política y a la sindical”, expresó.

“Necesitamos una Argentina abierta al mundo, con un Estado más chico, que no reviente al que trabaja con los impuestos, y con más sindicalistas y menos mafia sindical”, reiteró, y añadió: “Para eso necesitamos que entre al Congreso gente como nosotros, porque mientras -los ciudadanos- sigan eligiendo impresentables, vamos a seguir teniendo los mismos problemas”. “Necesitamos que los candidatos de Avanza Libertad entren al Congreso, a las legislaturas provinciales y al Concejo Deliberante”, resumió.

Ya en lo local, Buonsante opinó que “San Martín está muy quedado, comparado con nuestros vecinos Vicente López o Tres de Febrero”. A su vez, llamó a trabajar para contener al “tercio de la población del distrito que está viviendo bajo la línea de pobreza”; y a generar un distrito inclusivo.

“Vamos a colaborar con el Municipio, como lo hice cuando fui concejal”, subrayó, quien fuera edil del PRO de 2009 al 2013. También indicó que “el sector industrial de San Martín fue el más perjudicado durante la pandemia”. “Tenemos que volver a ser realmente la capital de la industria. Necesitamos políticas de fomento para las pymes, no matarlas con impuestos y tasas”, aseveró.

En esa línea, y para finalizar, el líder de Avanza Libertad aseguró que los municipios “han creado tasas solo para engordar al Estado, no para devolverle algo al vecino”. “Por ejemplo, la Tasa de Seguridad e Higiene, que no tiene ningún sentido. Es una tasa que debe ser eliminada”.

“Todos los vecinos pagan su Impuesto Inmobiliario, y no se entiende porque el gobierno de la Provincia no coparticipa ese impuesto a los municipios para sostener el alumbrado, el barrido y la limpieza en esos distritos y que no lo paguen los vecinos”, enfatizó. “Eliminar esas tasas, que solo buscan engordar el tamaño del Estado para mantener a los amigotes de un intendente de turno, favorecería mucho a los comercios y a las industrias. Necesitamos concejales que lleven estos debates al Concejo Deliberante”, cerró.