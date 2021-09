Hurlingham: una nena de cinco años murió y se sospecha que era maltratada por sus padres

La víctima había llegado al ex hospital UPA con un supuesto cuadro de intoxicación. La niña tenía una hermana mayor de ocho años, la cual quedó a resguardo del Servicio Local de Hurlingham

La menor, identificada como Luciana Villa, tenía “hematomas varios en todo el cuerpo que no son de hoy”, según informó personal del hospital. Ante este panorama se realizó la denuncia correspondiente.