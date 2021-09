El Municipio entregó diplomas a residentes egresados del sistema de salud de Tigre

“Recibí mi diploma por haber terminado la Jefatura de Residencia Obstétrica y estoy muy contenta. El nivel de formación que hay en el hospital es admirable e increíble, me voy muy feliz y emocionada. Voy a continuar en el Municipio trabajando en atención primaria en un centro de salud “, comentó Karen Jaxa Bakowski, una de las egresadas. En tanto, Candelaria Bue Roca, quien completó su residencia en Tocoginecología, dijo: “Me encanta poder estar al servicio de la gente y particularmente con mi especialidad en obstetricia”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Hospital Materno Infantil, Alejandra Fontao, expresó: “Nos llena de orgullo tener más médicos formados en Tigre, que conocen a nuestra comunidad y que esperamos que sigan trabajando en nuestro sistema. La atención a la mujer se va a ver fortalecida de forma integral; por eso el servicio no es solo de obstetricia sino de ginecología, y era una formación que también le teníamos que dar a ellos, porque es muy difícil acotarla solo al momento del embarazo”.