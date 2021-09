Miles de personas ya se descargaron la app “San Isidro Estaciona”

Leonel Salguero estacionaba todos los días en el centro comercial y concurría a los kioscos para comprar fichas para el parquímetro. “Con esta nueva app ese tiempo ya no lo pierdo y todo es mucho más sencillo. Lo hago desde arriba del auto. Ojalá que se replique en todos los centros comerciales del partido”.

Sobre el éxito de la app y sus 60 mil bajadas, Juan Pablo Lancelotti, coordinador general de la Subsecretaría de Inspecciones, señaló: “Desde la Universidad de la Plata, creadora de la app, nos dicen que se trata de un porcentaje altísimo en un mes. La gente está muy contenta porque ya no pierde tiempo en caminar al kiosco a comprar una ficha. Antes perdía unos 10 minutos promedio”.

Este nuevo sistema, que reemplazó a los parquímetros y fichas, puede usarse de dos maneras, desde el celular a través de una aplicación SIE para Android y SEM MOBILE para Ios; y para los que no dispongan de la app, hay más de 100 locales adheridos para registrar y abonar sus gastos.