Manzur y Raverta anunciaron la implementación de la Jubilación Anticipada

En ese sentido, remarcó: “Queremos una Argentina más justa, una Argentina profundamente federal, que nos incluya. Esto no es solo para un sector, es para todos, piensen como piensen, estas son las políticas públicas de nuestro gobierno”.

Durante el acto, realizado en el Museo de Casa Rosada, Raverta destacó: “Con la Jubilación Anticipada estamos dando respuesta a miles de hombres y mujeres que han trabajado toda su vida, que ya realizaron sus 30 años de aportes y que no le deben nada al Estado”.