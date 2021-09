Gran actuación de los nadadores de San Isidro en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

Compitieron en las pruebas 50, 100 y 200 metros Libre y 100 metros estilo Pecho, 100 metros Espalda y 100 metros Mariposa. Clasificaron 9 a la final provincial.

Los nadadores de San Isidro tuvieron una gran actuación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, donde compitieron en las pruebas 50, 100 y 200 metros Libre y 100 metros estilo Pecho, 100 metros Espalda y 100 metros Mariposa, por la Región V. Clasificaron un total de 9 nadadores a la final provincial que se desarrollará en Mar del Plata.

La competencia se desarrolló el lunes por la mañana en el Campo de Deportes 1, en Beccar, y participaron 75 nadadores de las categorías sub 14, sub 16 no federados y universitario libre masculino y femenino.

En la etapa regional participaron todos los distritos de la Región V, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar y Campana, mientras que Zárate no presentó nadadores.

Además las pruebas tuvieron 3 jueces y 8 cronometristas.

Los nadadores que clasificaron a la final provincial son, por 50 metros Libres en categoría sub 14, Victoria Fuentes; 100 metros Libres en categoría sub 14, Juliana Ferrara; 200 metros Libres en categoría sub 14, Matías Iaconi; 200 metros Libres en categoría sub 14, Valentina Álvarez; 200 metros Libres en categoría sub 16, Martín Quiroga Pérez; 100 metros Mariposa en categoría sub 14, María Cecilia Miño; 100 metro Espalda en categoría sub 14, Jazmín Villaroel; 100 metros Pecho en categoría sub 14, Adrián Fontalvo; y por 100 metros Libres en categoría sub 14, Amparo Guadalupe Puebla.

La final provincial de los Juegos Bonaerenses, sin fecha confirmada aún, se realizará en el mes de noviembre en Mar del Plata.