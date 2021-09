Darío Lencina, arquero de “Los murciélagos” y medallista paraolímpico, fue declarado vecino destacado de Escobar

Además de ser el arquero de “Los murciélagos”, Darío Lencina tiene el récord de ser el deportista argentino con mayor participación en juegos paralímpicos. En sus inicios, jugó en la primera división de Villa Dalmine, pero en 1999 se sumó como arquero del equipo de futbol para ciegos y hasta 2003 formó parte del equipo municipal en esa categoría. En 2001 fue convocado a la selección argentina, con la que participó de 6 Copas América, 5 mundiales, 5 Juegos Parapanamericanos y 4 Juegos Paralímpicos consecutivos. Además, es el entrenador de la categoría sub 20 de “Los murciélagos”.

“Este reconocimiento es muy grande para mí, engloba muchas satisfacciones porque soy del partido de Escobar y que el lugar donde nací me destaque de esta manera es un gran orgullo y me emociona profundamente. Agradezco a Ariel la invitación y esta hermosa mención”, expresó Lencina.

“Tuve el honor de recibir a Darío en el Palacio Municipal y poder hacerle un reconocimiento como él realmente lo merece. Le agradezco la posibilidad que me dio de compartir una charla muy interesante en la que hablamos del deporte y su función social para seguir ampliando espacios de recreación, de competencia pero sobre todo de inclusión”, detalló Sujarchuk.