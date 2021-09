Avanzarán con la reactivación del tren de pasajeros entre Caseros y Haedo

La zona de conflictividad, que genera reclamos vecinales es la traza de la calle Derqui desde Marconi a Rosales, donde se ejecuta ya la primera etapa de esta obra. Desde la operadora ferroviaria aseguran que no se perderá ningún espacio de esparcimiento y se trabaja exclusivamente por la seguridad de los vecinos.

This site is protected by wp-copyrightpro.com