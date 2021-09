Con gran éxito, comenzó el operativo de DNI y documentación en San Fernando

Los vecinos recibirán la documentación solicitada en su domicilio por Correo Argentino a los 30 a 45 días de hecho el trámite en el operativo. De no encontrarse la persona en el domicilio, deberá trasladarse a la delegación del correo.

En tanto, la vecina Manuela manifestó: “Se venció el DNI de mi hija y durante la pandemia no conseguía turnos. Esto me parece buenísimo porque da chances a todas las personas de realizar un trámite tan importante como el documento”.

Los vecinos que se acercaron a realizar trámites también opinaron. Por ejemplo, Miriam comentó: “Vine a hacer el DNI de mis dos hijos, durante la pandemia fue muy difícil y a veces con el tema de la tecnología se complica. Me parece muy importante que nos ayuden a todos con estos operativos”.