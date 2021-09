Agua y cloacas para 390 vecinos: Malena Galmarini se reunió con el presidente del FONPLATA

Finalmente, la Presidenta de AySA concluyó: “Avanzar con las redes de agua y cloacas hace a la economía local y familiar. Estamos muy agradecidos con todos los bancos, los organismos que apuestan a esta Argentina, a este gobierno, que nos siguen dando crédito para obras, no crédito para fugar capitales. Estas son obras intergeneracionales que hacen a la calidad de vida de las argentinas y argentinos. Erradicar las viviendas sin agua y sin cloacas del AMBA es solucionar entre el 61 y el 65% de este problema que tiene toda la Argentina. Y por eso le estamos poniendo tanta energía y tanto ímpetu”.

A través de los planes A+T/ C+T, AySA impulsa la creación de trabajo genuino generando fuentes de empleo para la población organizada en Cooperativas. Mediante este convenio, se contratarán 91 equipos de trabajo, conformados cada uno por 10 hombres y 10 mujeres, un total de 1.820 cooperativistas.

Además, Notaro resaltó la generación de puestos de trabajo a partir de estos convenios: “Es un proyecto muy interesante que no solo trae agua, cloacas, sino que es una forma de desarrollar y de promover el empleo, algo que ha sido un problema nacional en lo económico y afecta a la sociedad. Estamos muy contentos de estar mejorando sus condiciones de vida a través del agua y de las cloacas”.

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, se reunió con Juan Notaro, titular del Banco de Desarrollo FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata), para continuar trabajando en conjunto en el desarrollo del “Programa de Agua y Cloaca más Trabajo” (A+T/ C+T), con el objetivo de acercar el servicio de agua potable y saneamiento cloacal a los barrios más vulnerables del área de concesión de la empresa, y generar puestos de trabajo genuinos para las y los cooperativistas, que bajo la supervisión de AySA, estarán a cargo de las obras.