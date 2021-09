Correa y Díaz celebraron el primer aniversario de la Mesa Local de Géneros y Diversidad de Malvinas Argentinas

Por su parte, Elizabeth Farese, subsecretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia local, expresó: “Es un día súper emocionante, un día donde en Malvinas se dice ‘acá estamos las mujeres’, y es una celebración. Leo siempre nos tuvo a las mujeres en primer lugar y hoy, con nuestra intendenta, las mujeres seguimos escribiendo esta historia que comenzó en el 2015. La tenemos a Noe como compañera, como militante, pero, sobre todo, nos acompaña como mujer, ella es la mayor representación de la mujer y de este espíritu militante que nos caracteriza. No hay duda que Noelia somos todas”.

“Compartimos un momento con todas las mujeres. Nos sentimos orgullosas que desde que comenzó la gestión de Leo Nardini las mujeres en Malvinas somos escuchadas y tenemos una puerta donde poder golpear y que nos reciban”, dijo Correa, y continuó: “Antes en Malvinas Argentinas esto no sucedía, sufríamos mucha violencia, incluso desde las autoridades municipales, y lo digo con mucha tristeza. Desde que Leo comenzó con la gestión, Malvinas para nosotras se iluminó a través de la creación de la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y el cierre de los prostíbulos, que ha sido algo fundamental para el distrito”.