El intendente Zamora y el ministro Berni entregaron escrituras a familias de Tigre

“Hoy entregamos escrituras a familias de Tigre que soñaban con este momento y que por diferentes razones no podían regularizar su situación. Nos pone felices presenciar estos hechos que son tan necesarios para nuestros vecinos y desde nuestro lugar, vamos a seguir trabajando para acompañar estos derechos y reconocimientos”, expresó Gisela Zamora.

Este fue el segundo acto de entrega de escrituras a nivel local en lo que va del año, en el marco de la Ley Pierri. La Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un trabajo articulado con el Municipio de Tigre, ofrece la posibilidad de escriturar en forma totalmente gratuita a las familias e instituciones de bien público que por inconvenientes económicos se encuentran imposibilitadas de hacerlo en forma particular.

Sergio Berni, por su parte, afirmó: “Son 60 mil las escrituras que se van a entregar en la provincia y eso es producto de un esfuerzo muy grande de los municipios, como es el caso de Tigre. Como dijo el intendente Julio Zamora, es una garantía de pertenencia que permite poder acceder a otros beneficios indispensables para el desarrollo de la vida familiar. Por eso, me pone muy contento esta dinámica que dispuso la Escribanía General de Gobierno, a partir de una decisión del gobernador Axel Kicillof”.

“Esto es un esfuerzo conjunto entre el Municipio de Tigre y la Provincia de Buenos Aires, que se ha acentuado desde la gestión del gobernador Axel Kicillof. En este caso, entregamos más de 70 escrituras junto al ministro Berni. Significa trabajar en un bien que es muy preciado por la familia, vinculado con la seguridad y certidumbre de que el inmueble puede inscribirse como bien de familia y no será embargado”, destacó Julio Zamora.