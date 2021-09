La interna de siempre en el PJ de Tres de Febrero y la presión para correr a Debandi después de noviembre

Vicente López y Tres de Febrero son los únicos distritos de la primera sección donde el Pro viene revalidando sus gestiones municipales. En Morón y Pilar, por ejemplo, Juntos por el Cambio no pudo administrar las intendencias más de 4 años. La chance de que el peronismo vuelva a conducir el gobierno municipal tresfebrerense no es utópico, depende de una campaña prolongada, aggiornada, con horizontalidad política, sin discursos sectarios, y sin dirigentes puestos a dedo.

Para muchos, la derrota de Juan Debandi en noviembre significará un boleto picado para el dirigente. Una lista que se conformó sin prever un escenario electoral tan hostil para el kirchnerismo a nivel nacional. “Con la situación actual, hoy, habría PASO en Tres de Febrero”, aseguran referentes que no lograron representación el 12 de septiembre último.

Esta semana, distintas líneas del Frente de Todos se mostraron unificados en un acto de la Mesa Peronista . Dirigentes que se estrechan la mano para la foto pero, desde hace décadas, operan políticamente unos en perjuicio de otros. Muchos supieron tener poder y hoy ocupan roles de laderos, como el ex presidente del Concejo Agustín Ciorciari. Otros pudieron mantenerse vigentes, como Horacio Alonso, hoy al frente de OSDEPYM. En el medio, el ex diputado Juan Debandi, vicepresidente de AABE y referente de La Cámpora, a quien muchos adjudican las últimas derrotas frente a Diego Valenzuela y sus candidatos.

Desde octubre de 2015, el peronismo de Tres de Febrero no sale del laberinto de la derrota. Lo más cercano al éxito fue una elección interna en 2019, pero este año, volvieron al mecanismo de elegir los candidatos a través del “dedo y lapicera”. ¿Continuismo o renovación?; ¿Con los mismos de siempre?.