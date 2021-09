San Fernando y las murgas continúan reciclando en distintos barrios

Por último, el funcionario agregó: “Desde la secretaría se vienen desarrollando programas con la biodiversidad, la gestión de residuos, compostaje y huertas orgánicas. Durante lo que queda del año 2021 y 2022 vamos a sumar un 50 por ciento de puntos verdes ecológicos para poder reciclar plásticos, latas y vidrio. Es importante que todos nos sumemos a estos programas, que no contaminemos los contenedores con residuos que no son de estos materiales porque de esta manera estamos contribuyendo a cuidar el ambiente que es la casa de todos”.

Las murgas de San Fernando no son solamente una muestra de arte popular para el espectáculo del carnaval, sino que además tienen una gran importancia social, llegando con diversos programas informativos y preventivos a cada uno de los barrios. En esta oportunidad, retomaron las tareas de reciclaje colaborando con el Municipio en el cuidado del medio ambiente y junto al personal de la Secretaría de Medio Ambiente recolectaron botellas de plástico en la Sociedad de Fomento General San Martín.