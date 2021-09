La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tiene nueva sede en Malvinas Argentinas

Por su parte, Mariana Melgarejo, directora nacional de Sistemas de Protección en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, explicó: “Tenemos equipos territoriales en todo el país y acá en Malvinas hacía mucha falta. Es nuestro primer equipo de la región, para tener en cuenta las necesidades, a través de las articulaciones nacionales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia trabaja en las políticas que garantizan los derechos de chicos y chicas. Vamos a articular con el municipio para que los vecinos tengan las respuestas que necesitan”.

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, comentó: “Es una herramienta muy importante y fundamental para nuestra sociedad. El objetivo es poder articular varios programas a disposición de los vecinos, que lo necesitan mucho y a veces no saben a dónde acudir. Por eso estamos brindando este espacio para que la gente se acerque y nuestros compañeros puedan darles una solución. El secreto es estar siempre cerca del vecino y escucharlo, algo que a nosotros nos encanta hacer”.