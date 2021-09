Amantes de la música disfrutaron de la quinta edición de la feria de discos de vinilo de San Isidro

Melómanos, coleccionistas, comerciantes y aficionados recorrieron los puestos de cassettes, CD ‘s, bandejas y placas grandes en la plaza Hipólito Yrigoyen. Además, hubo música en vivo a cargo de reconocidos DJs.

Un hombre toma el vinilo con delicadeza. Lo mira con entusiasmo desde todos los ángulos. Aprecia el arte de tapa mientras ríe, porque recuerda esa imagen y la relaciona con otra época de su vida. Repasa los temas que tanto escuchó. Se emociona, como tantas otras personas que participaron de la quinta edición de la Feria de Coleccionismo Discográfico y Afines, que se realizó el sábado en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en avenida Centenario y Roque Sáenz Peña, San Isidro.

“Estamos felices, es lindo volver a encontrarnos. Es emocionante reunir en un mismo lugar a coleccionistas, curiosos y compradores de discos por un lado, y a un selecto grupo de expositores que trajeron su mejor material. Es importante que los chicos que no vivieron esta etapa del vinilo, vean y tomen conciencia que es arte”, señala Esteban Cavanna, director de Juventud de San Isidro.

Ecualizadores, amplificadores, bandejas tocadiscos, cassettes, CD’s, DVDs, Blu Rays, VHS y cientos de vinilos abren un portal al pasado. Los Beatles y Elvis captan la atención de la mayoría de los fanáticos. Pero hay material de muchos géneros musicales, pop británico de los 60, como Rolling Stones, The Kinks o The Who; rock and roll, como Roy Orbinson o Eddie Cochrane; rock sinfónico, Genesis, Yes o Camel; reggae o música tropical con Los Wawancó, entre otros.

En paralelo al curioseo, la compra-venta y el intercambio de discos y sucedáneos, DJs se encargan de musicalizar la tarde. Algunos de los que pasan música son Sergio Rotman, Nina Misterio, Hunters, Diggin’ Delights Crew, Goyen y Cuchodub, entre otros.

Con un movimiento ágil de dedos, rápido y preciso, Juana Pannunzio, vecina de la zona, revisa sin pausa más de una decena de bateas. Fanática de la banda Almendra, encuentra el primer álbum del grupo. “Es la primera vez que vengo, me contó un amigo que es fanático de los vinilos como yo, así que no dudamos en venir. Le agradezco al municipio por esta iniciativa, esto es hermoso. Hoy con las aplicaciones y las nuevas tecnologías se están perdiendo los orígenes”, expresa entusiasmada.

Mientras recorre el lugar, Daniel Fernández que tenía un puesto de vinilos de época, comenta: “Es lindo ver a la gente tan contenta. La música es vida y el sonido que tiene el vinilo, no se compara con nada. Me parece muy buena la propuesta, esto es algo lúdico y la gran cantidad de gente que vino demuestra que el vinilo está más vivo que nunca”.