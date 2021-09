Vicente López, junto a la Unión Europea, llevaron adelante una nueva jornada de limpieza del Río de La Plata

El 80 por ciento de la basura marina a nivel mundial son plástico. A nivel legislativo, la Unión Europea está al frente de la batalla. Dentro de su propio territorio, ha adoptado una legislación que frena los plásticos de un solo uso. Alrededor del 84 por ciento de la basura de playa en la Unión Europea está hecha de plástico y alrededor del 50 por ciento son artículos plásticos de un solo uso. Gracias a la directiva sobre plásticos de un solo uso, varios de los artículos de este tipo que se encuentran con mayor frecuencia en la playa ya no podrán comercializarse en la Unión Europea a partir de julio de 2021.

“Esta alianza por el planeta, nuestra casa común, no hace sino reforzarse. Está basada en valores compartidos y refleja el corazón del Pacto Verde Europeo y su dimensión externa. La basura marina constituye un desafío mundial. Se calcula que hacia 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. Un cambio de hábitos es necesario: la clave para luchar contra la basura marina es detenerla de raíz, reduciendo el consumo de plásticos, reutilizando y reciclando. Mientras logramos este cambio, la limpieza de playas y costas es fundamental. Debemos actuar juntos para solucionar este problema global”, sostuvo Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina.