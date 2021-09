El Concejo Deliberante de Tigre abrió sus puertas a un dialogo de feminismo, igualdad y diversidad

Durante el encuentro se trataron temas sobre igualdad de derechos, vulnerabilidad de los mismos, sexualidad no binaria, derechos humanos y diversidad, entre otros. Luego de las presentaciones de los disertantes todas y todos los participantes interactuaron de manera constructiva, concluyendo así una gran jornada de gran aporte socio-cultural deconstructivo.

