Cómo está evolucionando la industria del entretenimiento digital

La industria del entretenimiento en línea está en constante evolución. En este momento, hay técnicos, programadores, desarrolladores de aplicaciones, diseñadores web, innovadores trabajando en la creación de nuevas tecnologías. Un ejemplo es la realidad virtual , un espacio tridimensional donde puedes moverte y realizar acciones gracias a viseras, guantes y botas especiales. La realidad virtual será el nuevo escenario para nuestros juegos o una forma de visitar las tiendas en línea. Otra tecnología es la de crear hologramas. En un futuro no muy lejano podremos dialogar con una reproducción en toda regla de nuestros seres queridos creada por un juego de luces: Nos dará la ilusión de conversar con una persona real.

Ya no puedes vivir sin él. Los sistemas de mensajería instantánea y las redes sociales son canales de comunicación sin los cuales nos sentimos perdidos. Cuando el porcentaje de carga de nuestros dispositivos se acerca vertiginosamente al 1 por ciento, nos invade una fuerte sensación de ansiedad. La tecnología de comunicación instantánea nos permite estar siempre en contacto con amigos y familiares, dándonos la sensación de cercanía, seguridad y protección: Facebook, LinkedIn, Tik Tok, Instagram, solo por nombrar algunos de los más famosos del mundo.