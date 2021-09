Noe Correa inauguró dos nuevos pavimentos en la ciudad de Grand Bourg

Las funcionarias se dirigieron luego al segundo de los puntos, el pavimento de Fragata de Heroína, a pocas cuadras de Soldado Baigorria. Sol Jimenez Coronel hizo referencia a las conversaciones que tuvieron con las personas del barrio Rodríguez: “Nos contaban que esperaron cuarenta años, desde que viven acá, y hoy ven que el barrio realmente cambia para mejor, que no pisan más barro como decía Noe. Eso, dignifica a las familias de Grand Bourg, de donde soy yo también, y es algo que nos pone contentos a todos”.

“Estamos junto a Sol haciendo la inauguración de este pavimento de la calle Soldado Baigorria, en este barrio que tanto lo necesitaba y ha sido muy pedido por los vecinos cuando veníamos a recorrerlo con Leo Nardini, para luego poder planificar las obras. Los chicos y chicas, y las familias que hacen deporte en el Polideportivo de esta ciudad, ahora cuentan con un nuevo acceso, es una mejora para el tránsito vehicular y para los vecinos que caminan, que ya no se tienen que embarrar”, dijo Correa durante la primera de las inauguraciones.