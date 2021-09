Primer aniversario de la Mesa Peronista de Tres de Febrero

A continuación, Alonso comenzó su discurso demarcando la situación actual: “Estamos en una circunstancia difícil. El pueblo se expresó en las urnas y debemos admitir que el resultado no nos fue favorable. Pero nosotros, siguiendo las sabias enseñanzas del general Perón, tenemos en claro que la única verdad es la realidad. Hemos asumido esa realidad y queremos transformarla para que el 14 de noviembre en diputados, senadores y nuestro querido distrito salgamos a la calle a festejar el triunfo del peronismo.”

This site is protected by wp-copyrightpro.com