Jóvenes del programa Sumate y Centros Educativos Municipales celebraron el Día de la Primavera

Por último, la pequeña Yaira celebró: “Me divertí mucho en este día en el Centro Educativo Integral Municipal 1, hicimos un bingo musical, dibujamos y bailamos. Me encanta festejar la primavera con todos mis compañeros”.

En tanto, Tobías agregó: “La pasamos muy bien con los chicos, me divierte venir al Sumate, hacer actividades fuera de casa y en este día la pasamos muy bien jugando en el patio”.