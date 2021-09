San Fernando lanzó la campaña de prevención contra el dengue

Las recomendaciones del Municipio para prevenir el dengue son, no dejar agua estancada en sus domicilios; renovar a diario el agua para las mascotas; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; y usar repelente sobre la piel o la ropa si se realizan actividades al aire libre.

Y a su vez, Marcos opinó: “Felicito al Municipio por seguir concientizando a los vecinos, me comentaron cómo evitar la propagación de este mosquito con información muy útil para aplicar dentro de casa”.

Por su parte, los vecinos manifestaron su agrado por contar con un operativo de prevención cercano a sus domicilios. Lucía, por ejemplo, comentó: “Me parece excelente que tomen estas medidas preventivas, el dengue es una problemática importante y tenemos que estar atentos a no acumular agua en tachos y usar repelente”.

Por último, remarcó: “Es importante que los vecinos colaboren no dejando objetos en su domicilio que puedan acumular agua porque son los focos donde el mosquito pone sus huevos. Con la colaboración de todos y la presencia municipal que está haciendo un gran trabajo en la fumigación, esperamos que esta primavera sea buena y no tengamos casos de dengue en el distrito”.

“Con la primavera arrancamos la campaña de prevención del dengue. El año pasado nos fue muy bien en San Fernando, dado que no tuvimos ningún caso positivo gracias a las tareas de prevención que se hicieron a pedido del Intendente. Hoy estuvimos con todo el equipo de Medio Ambiente trabajando en el barrio Villa Hall y Don Mariano, informando a los vecinos que puede sacar cualquier objeto que pueda acumular agua de forma preventiva. Además, contamos con los camiones del área para realizar la fumigación”, explicó Eva Andreotti.

El programa comenzó a recorrer los barrios para difundir las acciones de prevención y control de la proliferación de mosquitos. La iniciativa consiste en fumigar espacios verdes, descacharrear y brindar información a los vecinos. “Con la colaboración de todos y la presencia municipal que está haciendo un gran trabajo en la fumigación, esperamos que esta primavera sea buena y al igual que el año pasado no tengamos casos de dengue en el distrito”, destacó la secretaria y candidata a concejal, Eva Andreotti.