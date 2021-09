Máximo Rodríguez: “El Frente de Todos pretende sumar 6 concejales para mantener un Concejo equilibrado”

“El intendente Diego Valenzuela subestima al votante”, dijo el concejal opositor Máximo Rodríguez, en una charla que buscó principalmente contraponer su visión a la que expresó el secretario de Gobierno Fernando Ramos en dialogo con este medio. “La elección de noviembre va a ser pareja”, considera el dirigente que respalda la lista de Juan Debandi, y en línea con el gobierno nacional, habló de convertir los planes sociales en herramientas productivas para la capacitación e inserción en el mercado laboral.

“Tuvimos un llamado de atención, y lo hemos encausado a partir del cambio en las políticas económicas y productivas del país”, dijo el concejal, optimista, tras las consecuencias del adverso resultado en las PASO del domingo 12 de septiembre.

El concejal habló de políticas que se irán instrumentando “para que en noviembre la perspectiva cambie”, y a partir de esta nueva etapa, “construir un camino de dos años, de producción y trabajo, para definitivamente poner a la Argentina de pie”.

En lo local, tras afirmaciones del secretario de Gobierno Fernando Ramos, quien adelantó una victoria electoral que le permitiría sumar 8 concejales, Máximo Rodríguez dijo que el funcionario “cree tener la bola de cristal” y sostuvo que el intendente ” subestima al votante”.

“La elección va a ser pareja”, afirmó, y sostuvo que desde el Frente de Todos “vamos a trabajar para tener un Concejo Deliberante equilibrado, por lo que pretendemos sacar 6 concejales -un empate- para que el organismo no actúe como escribanía, sino como verdadero termómetro de la sociedad”.

Además, el hombre del PJ negó el clientelismo en el esquema “presente y futuro del FDT”, y en ese marco dijo que “debemos cuidar a los sectores de clase media y en especial a los sectores de clase humilde, con voluntad de trabajo, porque los planes por sí mismo no son productivos sin capacitación e inserción en el mercado laboral”.

Polémico, el edil del peronismo dijo que los senderos aeróbicos que construyó el gobierno actual “fueron propuestos por el Frente de Todos oportunamente, proyectos que nosotros habíamos programado para el distrito”, y aseguró que “mayormente fueron construidos con recursos del gobierno nacional”.

Rodríguez habló de “aprietes a comerciantes y vecinos para que quiten carteles de nuestra campaña política en sus locales y casas”, a la vez que responsabilizó por esas acciones a inspectores municipales. No obstante, dijo que al momento no avanzarán con denuncias judiciales: “lo alertamos por este medio para que las autoridades tomen cartas en el asunto”.

En lo interno, frente a distritos como José C. Paz donde el Frente de Todos tuvo internas entre varios dirigentes, en Tres de Febrero no hubo PASO local, sin embargo, Máximo Rodríguez dijo que se presentaron tres listas, y la de Juan Debandi fue “la que se consideró sintetizaba todos los intereses y ambiciones, por lo que los compañeros decidieron no participar”.

“Quien se animó, presentó lista, y quien no se animó -Horacio Alonso- se quedó atrás, pero lo invitamos a que se sume en la campaña de noviembre”, finalizó.