Juan Andreotti y Augusto Costa entregaron escrituras de viviendas a 60 familias de San Fernando

Por último, Cecilia manifestó emocionada: “Esto no es heredado, es fruto de nuestro trabajo y estamos muy felices. El Municipio nos ayudó en cada parte del proceso y estamos agradecidos porque nos sentimos acompañados”.

En ese sentido, remarcó: “Es un sueño para cada familia tener la seguridad de que el día de mañana van a poder dejarle algo a sus hijos. No hay nada que dé más dignidad en nuestro país que tener trabajo, una jubilación y la casa propia. Así que agradezco a nuestro gobernador que ha estado siempre acompañándonos durante este año y medio muy difícil de pandemia y que hoy podemos empezar a cumplir esos sueños que tenemos entre todos”.