Achával, Kicillof, Manzur y Volnovich festejaronn el Día del Jubilado en Pilar

Asimismo, Manzur dijo: “Junto al intendente y con los compañeros somos un gran equipo de trabajo, así se enfrentó la situación dramática que vivimos. Estamos aquí empezando esta nueva etapa con el programa Previaje. Acá está el gobierno en pleno a la par de ustedes viendo de sumar, de acompañar, con alegría y con la expectativa de un futuro mejor. Estas son las medidas en las que tenemos que invertir, las que cuidan a nuestro pueblo y a nuestros adultos mayores. Para cuidar a nuestra gente tuvimos que tomar decisiones que no nos gustaban. Estamos saliendo y eso se cristaliza en cosas como esta. Esta es una Argentina federal, grande, diversa.

Kicillof expresó al respecto: “Le quiero agradecer al intendente Federico Achával. A Pilar vinimos muchas veces, y hoy organizamos esta fiesta para los adultos mayores. Nos tocó vivir una época difícil y dolorosa, particularmente a los adultos mayores. Nos dedicamos a cuidarnos entre todos. Apareció la solución, la vacuna, y la conseguimos para todos, más del 90% de los adultos mayores de la Provincia están vacunados. Hizo falta un Estado presente y para la etapa que empieza hoy también hace falta un Estado presente, la reconstrucción y reactivación no van a volver solas. Queremos recuperar las actividades que habíamos perdido. Esta medida va al centro del problema en la etapa de la reconstrucción. La reactivación la vamos a conseguir entre todos”.