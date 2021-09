Desde hace dos semanas, el Hospital Municipal no registra internaciones por casos de coronavirus, ni en terapia intensiva ni en el área de sala clínica, según informaron las autoridades sanitarias locales. Al mismo tiempo, los casos positivos continúan en descenso y se registran en menos del 5 por ciento de los testeos que se realizan diariamente en ese centro sanitario.

Bajan los casos y no hay internados por coronavirus en el Hospital de Morón