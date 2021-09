Además, detalló que el nuevo mínimo no imponible comenzará a regir a partir del 1 de septiembre y una vez que la AFIP emita mañana la resolución respectiva.

Respecto del Sueldo Anual Complementario, el funcionario indicó que no van a estar alcanzados por el impuesto “aquellos trabajadores cuyo salario promedio en el segundo semestre del año sea inferior a 175 mil pesos”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, presentó esta tarde desde la Casa Rosada, y luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández, los detalles del aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, por el cual quedan exentos del tributo los asalariados que cobren hasta 175 mil pesos mensuales brutos.

El gobierno anunció un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias