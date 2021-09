Correa y Massa encabezaron una importante inauguración en la zona industrial de Malvinas Argentinas

Grupo Panamericana de especializa en el desarrollo, comercialización y alquiler de lotes, galpones y naves industriales para la radicación de empresas nacionales y multinacionales. La obra de pavimento y obra hidráulica de la calle Guayaquil, que va desde Bolivia a Estados Unidos, y un puente vehícular sobre las calles Estados Unidos y El Salvador, permitirán una mejor conexión entre las ciudades de Tortuguitas, Grand Bourg y Pablo Nogués, desde la avenida Sesquicentenario -ex Ruta 197- hasta el ramal Pilar de la autopista Panamericana.

Por su parte, Massa comentó: “Cuando el trabajo es en equipo y se mira al Estado como una continuidad como en Malvinas, ayer con Leo Nardini y hoy con Noe Correa, permite que no haya incertidumbre. El desafío de cada municipio y de cada gobierno es invertir en infraestructura y planificar. No hay Estado que por sí solo pueda resolver las necesidades de inversión que tiene un país. Sin duda el talento, la creatividad y el esfuerzo del sector privado invirtiendo, ayuda al Estado a generar desarrollo”.