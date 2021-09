Ariel Ardit se presentará en el Auditorio Oeste

Ariel Ardit es el cantor de tango de su generación más convocante y premiado de la actualidad. A lo largo de su carrera se ha presentado en más de 30 países de todo el mundo, presentándose en los teatros de mayor prestigio, tales como el Teatro Colón de Buenos Aires, Lincoln Center de New York, y Kennedy Center de Washington, entre otros.

