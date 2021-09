“Vamos con vos” se amplía en San Martin de cara a las elecciones de noviembre

El frente “Vamos con vos” se prepara para competir en las elecciones de noviembre y, en San Martin, el espacio conducido por Germán Pavone comenzó a sumar distintos dirigentes que participaron de las primarias.

Luego de las elecciones del 12 de septiembre, los distintos bloques políticos de la provincia de Buenos Aires buscan reacomodarse para obtener mejores números y apuntar a ingresar al Concejo Deliberante o al Congreso de la Nación. Particularmente en San Martin, el frente “Vamos con vos” sigue competitivo, ya que traspasó ampliamente el piso para participar en las elecciones generales.

Germán Pavone, candidato a concejal y conductor del espacio a nivel local, continúa su labor en pos de trabajar mancomunadamente de cara a noviembre. Entre las nuevas voluntades se destaca el dirigente Gonzalo “el Gringo” Silva, quien participó de las PASO con la lista 312.

En dialogo con un medio regional, Pavone se mostró contento por dicha incorporación: “Con Gonzalo compartimos la misma mirada de San Martin. La idea es trabajar hacia el próximo gobierno que queremos en el distrito y sumar todas las voluntades de la lista que no han podido llegar al 1,5 por ciento, aunque hayan hecho un gran trabajo militante en campaña y en las urnas. Nuestro espacio reconoce a estos compañeros valiosos y los invita a participar”.

“Estoy muy agradecido por este lugar que me da Germán. Hicimos una gran campaña con solo un mes y la rompimos. Tuvimos 37 fiscales generales, no tuvimos mucho poder económico, pero fue a todo a pulmón, y eso me llena de satisfacción. Me siento ganador con lo que hicimos”, comentó Silva en relación a este nuevo desafío en su carrera política. Y agregó: “Vamos a caminar los barrios y pedirle el voto a la gente. Hay que mejorar un montón de aspectos en el municipio”.

Por su parte, Marcela Guratti, candidata a segunda concejal de la lista de Germán Pavone, también se alegró por esta incorporación para ir con mayor fuerza a las elecciones de Noviembre. “Hoy se suman 1350 voluntades al espacio. Siempre es importante ser inclusivos, nos va a enriquecer como agrupación y nos va a vitalizar para el arduo trabajo que se viene. Vamos a tratar de abarcar todas las problemáticas del distrito en los próximos días, tenemos un gran potencial humano”, enfatizó.