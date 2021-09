Caen bandas de delincuentes dedicadas a al robo bajo la modalidad “motochorros” y a las salideras bancarias

En todos los casos, la tecnología aplicada a la prevención del delito con la que cuenta el Municipio de Vicente López permitió no sólo la detención de los sospechosos, sino también vincularlos a los ilícitos cometidos mediante probatoria judicialmente válida.

Tres de las bandas desarticuladas operaban bajo la modalidad “motochorros”. Una de ellas se dedicaba al robo de las pantallas de a bordo de los automóviles estacionados en la vía pública; mientras que las otras dos se especializaban en la sustracción al voleo de celulares y carteras de los transeúntes, una de ellas con sus integrantes caracterizados como empleados de una reconocida marca de delivery on line. En allanamientos posteriores realizados en distintas propiedades se logró recuperar gran parte del botín, que será devuelto a las víctimas.