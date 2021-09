Cada vez más vecinos de Vicente López son beneficiados con obras para prevenir inundaciones

Por su parte, Nicolás, vecino de Florida Oeste indicó: “Estas obras me dan la posibilidad de dormir tranquilo, ahora cada vez que llueva no voy a tener que preocuparme. Para nosotros es muy importante que el municipio nos escuche y nos tienda la mano cuando lo necesitamos”.

“Esta es una más de varias obras, retenes, conductos, conectores, sumideros que venimos haciendo a lo largo de estos años, nunca dejamos de invertir para poder darle tranquilidad a los vecinos. Además, un barrio que no se inunda, es un barrio que vale más, por lo tanto sus viviendas, sus casas en las que invirtieron toda la vida se revalorizan”, concluyó el intendente.