Se inauguró un mural en homenaje a víctimas de siniestros de tránsito en Vicente López

“Nos comprometemos a seguir acompañando a las Madres del Dolor en el camino que recorren desde hace tantos años y a sostener el esfuerzo conjunto que venimos haciendo para que la imprudencia no se lleve ni una sola vida más”, concluyó el jefe comunal.

En este sentido, Macri expresó: “Este mural, que es un merecido homenaje a todas las víctimas de tránsito, mantiene vivo su recuerdo y nos ayuda a generar conciencia sobre la importancia de conducir con mucho cuidado y responsabilidad para prevenir accidentes”. Y agregó: “La seguridad vial es una bandera de nuestra gestión. Trabajando sin descanso, logramos que en Vicente López no se corran más picadas y que todos puedan circular tranquilos y seguros por nuestras calles”.