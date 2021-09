El intendente Ishii relató que “todos los edificios educativos los hemos hecho con la constructora municipal”. “Nuestros empleados municipales han podido construir todos esos edificios”, señaló, refiriéndose a las instalaciones de la Universidad Nacional de José C. Paz, y aseveró que el establecimiento es “para 40 mil alumnos y a partir de ahora no hay excusa, caminando pueden venir a la facultad”. “Vamos a salir a través de la Educación”, enfatizó.

El mandatario afirmó que “hay un país en el que todos tenemos que tener un lugar de desarrollo y que el principio para desarrollarnos tiene que ver con empresarios comprometidos que no especulan e invierten en producción, que esa inversión se vuelva en fábricas, y esas fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo, porque el trabajo es dignidad, y que el Estado no puede estar ausente en nada de eso”.

Estuvo acompañado también por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; el titular de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila; y el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinsky.

Fue al encabezar este mediodía la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz, ubicada en ese partido del conurbano bonaerense, en un edificio de 20 mil 370 metros cuadrados cubiertos que está pensado para unos 21 mil 600 estudiantes.

El presidente Alberto Fernández aseguró este mediodía en el municipio bonaerense de José C. Paz que “el mensaje que recibimos lo hemos oído” y convocó a “redoblar esfuerzos para recuperar los trabajos que den dignidad a las familias”.

Fernández e Ishii inauguraron la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz

José C. Paz