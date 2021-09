Escobar Sostenible: Más de 120 inscriptos participaron de una visita guiada por el biocorredor de Ingeniero Maschwitz

El ex futbolista del seleccionado argentino,.

Durante la recorrida, las vecinas y vecinos visitaron el Vivero Municipal de Plantas Nativas, donde armaron plantines de diferentes especies que atraen polinizadores, y además el jardín de mariposas y la Reserva Natural Educativa. Quienes colaboraron con alimentos no perecederos para el programa Escobar Hambre Cero, pudieron cosechar sus verduras agroecológicas en la huerta municipal y se llevaron 25 plantines de especies nativas para armar refugios de mariposas y sumarlos al mapa municipal de biocorredores en la web.